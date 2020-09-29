Balayından beri dövüyordu Mersin'de dayakçı koca dehşeti!
MERSİN'de dayakçı koca, balayından beri uyguladığı şiddetle evliliği Buse A.'ya zehir etti. Genç kadın yaşadıklarını anlatırken vücudundaki darp izleri olayı gözler önüne serdi. Sözde baba en son 12'nci kattan aşağı 7 aylık bebeğini sarkıttı...
Yürüme engeli bulunan Buse A. (22), 1 buçuk yıl önce Furkan A. ile hayatını birleştirmesiyle 'şiddet' kabusunu yaşamaya başladı. Balayında başlayan şiddet evde de devam etti. Dayakçı koca, hamileyken dövdüğü eşine bebeğini kaybetme korkusunu da yaşattı. Uyuşturucu bağımlısı olmasıyla şiddet terörü estiren sözde koca, son olarak eşini yerlerde sürükledi bebeğini de 12'nci kattan aşağı sarkıttı.
Beş yıl önce geçirdiği kaza sonrası yürüme engelli haline gelen ve yüzde 90 engelli raporu buluna Buse A. ile Şahan Furkan A., geçen yıl Nisan ayında evlendi. 7 ay önce bir kız çocukları dünyaya gelen çiftin mutluluğu iddiaya göre Şahan Furkan A.'nın alkol ve uyuşturucu kullanmaya başlamasıyla kabusa dönüştü.
Buse A.'nın iddiasına göre, Şahan Furkan A. dün akşam eşine şiddet uyguladı, yerlerde sürükledi. Daha sonra 7 aylık bebeğini balkondan sarkıttı. Şiddet olayının ardından Buse A., hemen polise gidip, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ayrıca bugün vicdansız eşine boşanma davası açtı.
"Hamileyken de şiddet gördüm": Bebeğini de alıp, annesinin evine sığınan Buse A., Şahan Furkan A. ile 2018 yılında tanışıp, evlilik kararı aldıklarını anlatarak şöyle konuştu: “Askere gidip geldikten sonra evlendik. Başta her şey iyiydi. Ancak evlendikten sonra değişti. Şiddet balayında başladı. Üç ay sonra kızıma hamile kaldım. Hamileyken de şiddet gördüm. Bir hafta yattım."