Balayından beri dövüyordu Mersin'de dayakçı koca dehşeti!

"Hamileyken de şiddet gördüm": Bebeğini de alıp, annesinin evine sığınan Buse A., Şahan Furkan A. ile 2018 yılında tanışıp, evlilik kararı aldıklarını anlatarak şöyle konuştu: “Askere gidip geldikten sonra evlendik. Başta her şey iyiydi. Ancak evlendikten sonra değişti. Şiddet balayında başladı. Üç ay sonra kızıma hamile kaldım. Hamileyken de şiddet gördüm. Bir hafta yattım."