Ünlü oyuncu Deniz Çakır'dan Ece Üner'e tepki: Bu üslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor

TÜRKİYE ve Azerbaycan ile ilgili küstah sözler kullanan Kim Kardashian’a ünlü spiker Ece Üner ana haber bülteninde tepki vermişti. Sosyal medyada gündem olan Ece Üner'e ünlü oyuncu Deniz Çakır'dan eleştiri geldi.

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Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ın, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarıyla ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

"Büyük bir kaynağı var"



Ece Üner, "Kardashian'ın kameraları göstermeye alışık olduğu dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" dedi.

Üner'in cevabı, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Ünlü oyuncu Deniz Çakır da sosyal medya hesabından ünlü spikerin üslubunun yanlış olduğunu dile getirdi.

Deniz Çakır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: