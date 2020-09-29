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Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Çok kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da öğle saatlerinde beklenen kuvvetli sağanak yağış için uyardı. Yetkililer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

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İstanbul için art arda uyarılar geliyor. Öğle saatlerinde İstanbul Boğazı ve çevreleri ile Anadolu yakasında çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

Meteoroloji 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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