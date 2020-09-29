Sakarya'da baba ile oğlunun bir olan koronavirüs kaderi

SAKARYA'da koronavirüsle pençeleşen Zülküf Gökçe’nin (90) ölümünün ardından oğlu Hikmet Gökçe (60) de koronavirüse yenik düştü.Abone ol
Akyazı'ya bağlı Vakıf Mahallesi’nde oturan Zülküf Gökçe ile oğlu Hikmet Gökçe'nin başvurdukları hastanede yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Zülküf Gökçe, 21 Eylül'de hayatını kaybetti.
Gökçe'nin ölümünden bir hafta sonra da oğlu Hikmet Gökçe, yaşamını yitirdi. Virüs nedeniyle bir hafta arayla 2 kişiyi kaybeden Gökçe ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Hikmet Gökçe'nin cenazesi, bugün Akyazı’da toprağa verilecek.
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