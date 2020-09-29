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Sakarya'da baba ile oğlunun bir olan koronavirüs kaderi

Demirören Haber Ajansı

SAKARYA'da koronavirüsle pençeleşen Zülküf Gökçe’nin (90) ölümünün ardından oğlu Hikmet Gökçe (60) de koronavirüse yenik düştü.

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Akyazı'ya bağlı Vakıf Mahallesi’nde oturan Zülküf Gökçe ile oğlu Hikmet Gökçe'nin başvurdukları hastanede yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Zülküf Gökçe, 21 Eylül'de hayatını kaybetti.

Gökçe'nin ölümünden bir hafta sonra da oğlu Hikmet Gökçe, yaşamını yitirdi. Virüs nedeniyle bir hafta arayla 2 kişiyi kaybeden Gökçe ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Hikmet Gökçe'nin cenazesi, bugün Akyazı’da toprağa verilecek.

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