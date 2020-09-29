Manisa'da bulunuyor Türkiye'de ilk ve tek! Görenler hayran kaldı
Manisa'da bulunan Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı görenleri adete büyüledi.
Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti, Kula Volkanları, Kula Peri Bacaları, Kurşunlu Kaplıcaları, Bintepeler ve Adala Kanyonu gibi tarihi ve doğal güzellikleri içinde barındıran Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, salgın sürecinde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Antik dönem tarihçisi Strabon'un "Geographika" adlı kitabında "Katakekaumene" (Yanık Ülke) olarak bahsettiği bölge, tarihi geçmişi, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla da turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
Geçen yıl 200 bine yakın kişinin ziyaret ettiği bölge, bu yıl ise corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle en sakin sezonlarından birini yaşadı.
Bu yılın ilk 8 ayında yaklaşık 40 bin kişinin geldiği Kula ve Salihli ilçelerindeki bu tarihi ve doğal güzellikler, önümüzdeki yıldan itibaren eski hareketli günlerine dönmeyi bekliyor.