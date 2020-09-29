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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Bu meseleyi kökten çözmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına değinerek, "Türk milleti olarak her zaman Azerbaycan halkının yanında olduk, sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız, bu meseleyi kökten çözmek istiyoruz." dedi.

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Ermenistan'ın Azerbaycan köylerini hedef almasının ardından Azerbaycan ordusunun karşı harekatı sürüyor. Çatışmalar sürerken Türkiye'den çok net bir açıklama daha geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i ziyaret etti.

Çavuşoğlu, "Türk milleti olarak her zaman Azerbaycan halkının yanında olduk, sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız, bu meseleyi kökten çözmek istiyoruz." dedi.

Tek çözüm Ermenistan'ın çekilmesi

Çavuşoğlu, "Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez." ifadelerine yer verdi. 

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