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Beşiktaş'ın istediği Mert Yılmaz'ı Antalyaspor kaptı

Transferde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Bayern Münih'in genç futbolcusu Mert Yılmaz, Fraport TAV Antalyaspor ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosundaki genç ve tecrübeli oyuncuların uyumuyla ligde başarılı sonuçlar elde eden kırmızı beyazlılar, yeni transferini açıkladı.

Antalyaspor, Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Genç oyuncunun fotoğrafını 'hoş geldin' mesajıyla sosyal medya hesabından paylaşan kırmızı beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz."

Almanya'da yetişen futbolcu, Bayern Münih II'de sağ bek pozisyonunda görev yapıyordu.

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