İstanbul'u dolu vurdu! Herkes bu görüntüleri paylaşıyor ceviz büyüklüğünde

Profesör uyardı: Aracınızı da güvenli bir yere koyun

Prof. Dr. Orhan Şen, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yağışın etkili olduğunu belirterek, ''Aracınızı da güvenli bir yere koyun. Boğaz çevresi ve Avrupa yakası...'' uyarısını yaptı.