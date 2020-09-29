İstanbul'u dolu vurdu! Herkes bu görüntüleri paylaşıyor ceviz büyüklüğünde
İSTANBUL'da hava kapkara oldu hemen ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağışı başladı. Marmara üzerinde oluşan süper hücre ile özellikle boğaz çevresinde ve Anadolu Yakası'nda şiddetli dolu yağışları görüldü.
Meteoroloji yetkilileri İstanbul dahil 28 ili uyarmıştı ve uyarıların hemen ardından beklenen dolu yağışı başladı. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında sağanak yağış ve dolu etkili oluyor. Vatandaşlar aniden bastıran dolu nedeni ile zor anlar yaşıyor.
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Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü. Meteoroloji dolu yağışının özellikle boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olacağını bildirdi. Şiddetli yağış akşama kadar devam edecek. Yer yer de kuvvetli olacak.
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Profesör uyardı: Aracınızı da güvenli bir yere koyun
Prof. Dr. Orhan Şen, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yağışın etkili olduğunu belirterek, ''Aracınızı da güvenli bir yere koyun. Boğaz çevresi ve Avrupa yakası...'' uyarısını yaptı.
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