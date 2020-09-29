BIST 1.130
DOLAR 7,79
EURO 9,10
ALTIN 472,45
HABER /  YEREL

Asıl balığı küçüklerden önce yakaladı Muğla'da oltalı kaptana rastgeldi

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'da yat kaptanı Hüseyin Kocairi'nin (32), oltayla 33 kilogram ağırlığında, 1 metre 74 santim uzunluğunda tuttuğu akya balığı görenleri şaşırttı.

Abone ol

Marmaris'te yaşayan yat kaptanı Hüseyin Kocairi, sahibi olduğu balıkçı teknesiyle dün denize açıldı. Hisarönü Körfezi'nde oltasını denize atan Kocairi, beklemeye başladı. Bir süre sonra oltasına 50 metre derinlikte balık takıldı. Kocairi, 15 dakikalık uğraş sonucu, 1 metre 74 santim uzunluğundaki balığı güçlükle çekerek, teknesine aldı.

Yakaladığı 33 kilogram akyanın ardından tekrar oltasını denize atan Kocairi, yarım saat içinde boyları 35 santimetre ile 1 metre arasında değişen 7 akya daha yakaladı.

3 bin liradan sattı

Balıkçıların, oltayla tutmanın en zor olduğunu belirttiği türlerden olan akyaları karaya getiren Kocairi, bir restorana kilosu 65 liradan olmak üzere toplam 3 bin liraya sattı. Eti sıkı ve yağsız olan akya balığının ızgarası, tavası, yahnisi ve çorbası yapılıyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Öğretmen dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu! Dizinin Ateş'i korona olmuştu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika ABD'den Türkiye Yunanistan gerilimine ilişkin açıklama! Diyalogu destekliyoruz
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! Bu kişilere ücretsiz internet verilecek
Marius Sumudica'dan rüşvet itirafı: Bunun için bana 50 bin Euro teklif ettiler
Altın yükselişe geçti! Gram altın 474 lira oldu
Bakan Albayrak Yeni Ekonomik Programı açıkladı! İşte ekonomide 3 yıllık yol haritası
İsmail Küçükkaya’dan olay Fatih Portakal yorumu! 'Kendiliğinden bırakmaz'
ÖNCEKİ HABERLER
Dağlık Karabağ'da sert çatışmalar devame diyor! İşte son durum
Bugüne dek ikinci en büyüğü! ABD'de parkı ziyaret eden kişi elmas buldu
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı gözyaşları sel oldu
Rakibine tükürdü iddiası! Ozan Kabak'a 6 maç ceza geliyor
Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak Kayseri'de evli çifte kabusu yaşattılar
Çukur'dan ayrılanlar bu dizide buluştu! Merakla beklenen Alev Alev'in kadrosu açıklandı
Yorumlar