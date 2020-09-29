Son dakika ABD'den Türkiye Yunanistan gerilimine ilişkin açıklama! Diyalogu destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo son dakika yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyalogu destekliyoruz.” dedi.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan'a yaptığı ziyarette Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ'daki gerilime dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyalogu destekliyoruz diyen Pompeo, çatışmaların bir an önce durdurulması gerektiğini söyleyerek, müzakere masasının acilen kurulmasının önemli olduğunu belirtti.

Ayrıntılar geliyor...