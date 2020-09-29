Dağlık Karabağ'da sert çatışmalar devame diyor! İşte son durum

Dağlık Karabağ'da çatışmalar artarak devam ederken Azerbaycan ve Ermenistan'ın bölgeye ağır silahlar yerleştirdiği belirtiliyor.

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Azeri Savunma Bakanlığı Ermeni güçlerin Fuzuli, Cebrayıl, Ağdere ve Terter bölgelerine karşı saldırı başlatarak kaybettiği toprakları geri almaya çalıştığını söyledi. Bakanlık, bu sabah çatışmaların Fuzuli kentinde yoğunlaştığını ve Daşkesen bölgesinin Ermeni güçler tarafından topçu ateşine tutulduğunu söyledi.

Ermenistan, Bakü'den gelen açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söylerken, gece boyunca çatışmaların sürdüğünü ifade etti. Erivan, Dağlık Karabağ güçlerinin temas noktalarında Azeri güçlerini geri itmeyi başardığını iddia etti.

Sert çatışmalar

2016'dan bu yana bölgede yaşanan en sert çatışmalar tarafları savaşın eşiğine getirdi. Dağlık Karabağ pazartesi günü 16 asker ve sivilin bölgede hayatını kaybettiğini duyururken, Azeri yetkililer Ermenistan hava saldırısında 5 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Azerbaycan yüzlerce kişinin de yaralandığını duyurmuştu.