BIST 1.130
DOLAR 7,79
EURO 9,10
ALTIN 472,45
HABER /  DÜNYA

Dağlık Karabağ'da sert çatışmalar devame diyor! İşte son durum

Dağlık Karabağ'da çatışmalar artarak devam ederken Azerbaycan ve Ermenistan'ın bölgeye ağır silahlar yerleştirdiği belirtiliyor.

Abone ol

Azeri Savunma Bakanlığı Ermeni güçlerin Fuzuli, Cebrayıl, Ağdere ve Terter bölgelerine karşı saldırı başlatarak kaybettiği toprakları geri almaya çalıştığını söyledi. Bakanlık, bu sabah çatışmaların Fuzuli kentinde yoğunlaştığını ve Daşkesen bölgesinin Ermeni güçler tarafından topçu ateşine tutulduğunu söyledi.

Ermenistan, Bakü'den gelen açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söylerken, gece boyunca çatışmaların sürdüğünü ifade etti. Erivan, Dağlık Karabağ güçlerinin temas noktalarında Azeri güçlerini geri itmeyi başardığını iddia etti.

Sert çatışmalar

2016'dan bu yana bölgede yaşanan en sert çatışmalar tarafları savaşın eşiğine getirdi. Dağlık Karabağ pazartesi günü 16 asker ve sivilin bölgede hayatını kaybettiğini duyururken, Azeri yetkililer Ermenistan hava saldırısında 5 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Azerbaycan yüzlerce kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Dağlık Karabağ, Azerbaycan sınırları içinde bulunuyor ancak etnik Ermeniler tarafından yönetiliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ermenistan'ın özel harekat birliklerini Yunanistan eğitmiş! İşte o görüntüler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika ABD'den Türkiye Yunanistan gerilimine ilişkin açıklama! Diyalogu destekliyoruz
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! Bu kişilere ücretsiz internet verilecek
Marius Sumudica'dan rüşvet itirafı: Bunun için bana 50 bin Euro teklif ettiler
Altın yükselişe geçti! Gram altın 474 lira oldu
Bakan Albayrak Yeni Ekonomik Programı açıkladı! İşte ekonomide 3 yıllık yol haritası
İsmail Küçükkaya’dan olay Fatih Portakal yorumu! 'Kendiliğinden bırakmaz'
ÖNCEKİ HABERLER
Bugüne dek ikinci en büyüğü! ABD'de parkı ziyaret eden kişi elmas buldu
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı gözyaşları sel oldu
Rakibine tükürdü iddiası! Ozan Kabak'a 6 maç ceza geliyor
Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak Kayseri'de evli çifte kabusu yaşattılar
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
Ahmet Selçuk İlkan yaşı kaç evli mi eşi Gülten İlkan kimdir?
Yorumlar