Ermenistan'ın özel harekat birliklerini Yunanistan eğitmiş! İşte o görüntüler

Göçmenlere şiddet ve terörist lere eğitim

Yunanistan, ülkede bulunan mültecilere şiddet uygularken, terör örgütü PKK olmak üzere Türkiye'deki pek çok terör örgütüne mensup militanların toplandığı Lavrion Kampı'nda eğitim veriyor. Çok sayıda terör örgütü militanı Atina'ya yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki kampta bulunuyor. Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen kamp halen kapatılmadı.