Öğretmen dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu! Dizinin Ateş'i korona olmuştu

Daha ilk bölümden sürükleyici ve heyecan dolu hikayesi ile seyirciden tam not alan FOX dizisi Öğretmen ekranlara koronavirüs nedeniyle zorunlu bir ara vermişti. Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Öğretmen'de Ateş karakterini oynayan Mert Ramazan Demir koronavirüse yakalanmıştı.