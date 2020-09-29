Öğretmen dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu! Dizinin Ateş'i korona olmuştu
Fox TV'nin Öğretmen dizini uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor.
Daha ilk bölümden sürükleyici ve heyecan dolu hikayesi ile seyirciden tam not alan FOX dizisi Öğretmen ekranlara koronavirüs nedeniyle zorunlu bir ara vermişti. Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Öğretmen'de Ateş karakterini oynayan Mert Ramazan Demir koronavirüse yakalanmıştı.
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Sevilen oyuncunun koronavirüse yakalanmasının ardından dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu.
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Yapımcılığını MEDYAPIM ile MF Yapım’ın üstlendiği 'Öğretmen' dizisinin 2. sezon tarihi açıklandı.
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Güçlü oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol gibi isimlerin yer aldığı iddialı dizi 'Öğretmen', 11 Ekim itibarıyla her pazar saat 20.00’de yeni bölümleriyle FOX’ta ekrana gelecek.
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