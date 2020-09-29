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Marmarisli kaptan olta ile 1 metre 74 santimlik akya yakaladı

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan yat kaptanı Hüseyin Kocairi (32), oltayla 33 kilogram ağırlığında, 1 metre 74 santim uzunluğunda akya balığı yakaladı.

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Marmaris'te yaşayan yat kaptanı Hüseyin Kocairi, sahibi olduğu balıkçı teknesiyle dün denize açıldı. Hisarönü Körfezi'nde oltasını denize atan Kocairi, beklemeye başladı. Bir süre sonra oltasına 50 metre derinlikte balık takıldı.

Kocairi, 15 dakikalık uğraş sonucu, 1 meter 74 santim uzunluğundaki balığı güçlükle çekerek, teknesine aldı. Yakaladığı 33 kilogram akyanın ardından tekrar oltasını denize atan Kocairi, yarım saat içinde boyları 35 santimetre ile 1 metre arasında değişen 7 akya daha yakaladı.

Balıkçıların, oltayla tutmanın en zor olduğunu belirttiği türlerden olan akyaları karaya getiren Kocairi, bir restorana kilosu 65 liradan olmak üzere toplam 3 bin liraya sattı.

Eti sıkı ve yağsız olan akya balığının ızgarası, tavası, yahnisi ve çorbası yapılıyor. 

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