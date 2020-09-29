Masterchef Duygu'yu nişanlısı aldattı! Duygu Acarsoy'un ilk eşi kimdir sabıkalı çıktı

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimleri arasında yer alan MasterChef Duygu, son bölümde yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Duygu nişanlısının kendisini bir kadınla aldattığını öğrendiğini söyledi. Duygu bu acı gerçeği de onu aldattığı kızdan öğrenmiş. Gözleri ağlamaktan kızarmış olarak ekrana çıkan Duygu, ilk eşinin de dolandıcı olduğunu ve kendisine evlendikleri günden itibaren şiddet uyguladığını duyurdu.