Masterchef Duygu'yu nişanlısı aldattı! Duygu Acarsoy'un ilk eşi kimdir sabıkalı çıktı
MasterChef Türkiye yarışmacısı Duygu Acarsoy'un itirafları sosyal medyanın gündemine oturdu. Duygu, nişanlısı tarafından aldatıldığı açıkladı, ilk eşinin evlendiği gün dövdüğünü söyledi.
MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimleri arasında yer alan MasterChef Duygu, son bölümde yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Duygu nişanlısının kendisini bir kadınla aldattığını öğrendiğini söyledi. Duygu bu acı gerçeği de onu aldattığı kızdan öğrenmiş. Gözleri ağlamaktan kızarmış olarak ekrana çıkan Duygu, ilk eşinin de dolandıcı olduğunu ve kendisine evlendikleri günden itibaren şiddet uyguladığını duyurdu.
Canlı yayında şaşırtan açıklamalar yapan Duygu Acarsoy, Mehmet Şef'in eski ilişkisinde yaşadıklarını sorunca, Duygu şunları söyledi;
*"Şöyle insanlar bence ders alsın. O insana çok güvendim.
Ev ve arababamın hepsi gitti
*Ailemin onaylamadığı bir evlilikti. 5 tane sabıkası varmış. Beni de dolandırdı. Üzerime var olan ev ve arabanın hepsi gitti. Evliliğimin ilk günü dayak yedim. Uzun süre şiddet gördüm
"Kız kardeşim" dediğim kişiyle evlendi
Ben ayrıldım 14. gün. Benim en yakın arkadaşımla evlendi. Kız daha sonra televizyon programlarına çıktı." diyerek canlı yayında duygusal anlar yaşadı.