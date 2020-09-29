Rusya 'Dağlık Karabağ' bildirisini kabul etti: Müzakerelere dönün, arabuculuğa hazırız

RUSYA Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, Dağlık Karabağ’daki duruma ilişkin bildiriyi kabul etti. Taraflara müzakerelere dönme çağrısı yapan vekiller, durumun istikrara kavuşturulmasında arabulucu olmaya hazır olduklarını belirtti.

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Duma’nın bugün gerçekleştirilen bir oturumda kabul ettiği bildiride, derhal ateşkes sağlanmasının, bölgedeki gerginliğin tırmanmasının önlenmesi gerektiği ve durumun barışçıl çözümden başka alternatifi olmadığı kaydedildi.

Müzakere sürecine dönme çağrısı

Taraflara en kısa zamanda müzakere sürecine dönme çağrısı yapılan bildiride, Duma vekillerinin durumun istikrara kavuşturulmasında arabuluculuk yapmaya hazır oldukları ifade edildi.

"Güç kullanılmasını kararlılıkla kınıyoruz"

Gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduklarını belirten vekiller, tarafların güç kullanmasını kararlılıkla kınadıklarını vurguladı.