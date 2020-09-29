BIST 1.126
DOLAR 7,83
EURO 9,16
ALTIN 474,52
HABER /  DÜNYA

Rusya 'Dağlık Karabağ' bildirisini kabul etti: Müzakerelere dönün, arabuculuğa hazırız

RUSYA Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, Dağlık Karabağ’daki duruma ilişkin bildiriyi kabul etti. Taraflara müzakerelere dönme çağrısı yapan vekiller, durumun istikrara kavuşturulmasında arabulucu olmaya hazır olduklarını belirtti.

Abone ol

Duma’nın bugün gerçekleştirilen bir oturumda kabul ettiği bildiride, derhal ateşkes sağlanmasının, bölgedeki gerginliğin tırmanmasının önlenmesi gerektiği ve durumun barışçıl çözümden başka alternatifi olmadığı kaydedildi.

Müzakere sürecine dönme çağrısı

Taraflara en kısa zamanda müzakere sürecine dönme çağrısı yapılan bildiride, Duma vekillerinin durumun istikrara kavuşturulmasında arabuluculuk yapmaya hazır oldukları ifade edildi.

"Güç kullanılmasını kararlılıkla kınıyoruz"

Gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduklarını belirten vekiller, tarafların güç kullanmasını kararlılıkla kınadıklarını vurguladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ermenistan'ın özel harekat birliklerini Yunanistan eğitmiş! İşte o görüntüler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Bu meseleyi kökten çözmek istiyoruz
Son dakika ABD'den Türkiye Yunanistan gerilimine ilişkin açıklama! Diyaloğu destekliyoruz
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! Bu kişilere ücretsiz internet verilecek
Marius Sumudica'dan rüşvet itirafı: Bunun için bana 50 bin Euro teklif ettiler
Altın yükselişe geçti! Gram altın 474 lira oldu
Bakan Albayrak Yeni Ekonomik Programı açıkladı! İşte ekonomide 3 yıllık yol haritası
ÖNCEKİ HABERLER
Bünyamin Sürmeli: Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek
aidat bilgilerini sorgulama! E-devlet şifrenizi girmeyin buna tıklamayın
Çin'de çocukları zehirleyen öğretmene idam cezası
Marmarisli kaptan olta ile 1 metre 74 santimlik akya yakaladı
Dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti! İstanbul Valiliği saat verip uyardı
Masterchef Duygu sevgilisi kimdir Duygu Acarsoy evli mi?
Yorumlar