Malatya’da ‘Şeker Hoca’ diye bilinen imam koronavirüsten hayatını kaybetti

"Şeker Hoca" olarak bilinen emekli din görevlisi Celal Tilgen, koronavirüs nedeniyle 69 yaşında yaşamını yitirdi.

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Malatya’daki Şeker Fabrikası Camii'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra yaklaşık 5 yıl önce emekli olan Celal Tilgen (69), rahatsızlıklarından dolayı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nde tedavi gördü.

Son olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tilgen'in, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

2009 yılında maske ile vaaz vermişti

Görev yaparken verdiği vaazlarla sık sık gündeme gelen ve "Şeker Hoca" olarak tanınan Celal Tilgen, 2009 yılında domuz gribi nedeniyle Şeker Fabrikası Camii'nde görev yaparken maske ile vaaz vermesi ile dikkat çekmişti.