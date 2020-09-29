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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: YEP’teki yüzde 5 büyüme hedefi özel sektöre moral verdi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, YEP'in Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanmasının ardından, programın Türkiye'yi 2023'e hazırlayacağına inandıklarını belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomik Programı'nı (YEP) kamuoyu ile paylaştı. Aktarımında programın ekonomist ve paydaşlarla istişare ederek hazırlandığını belirtti. Bu paydaşlardan biri olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yapılan tanıtımın ardından Yeni Ekonomi Programı’nın Türkiye'yi 2023'e hazırlayacağına inandıkları yorumunda bulundu.

"Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak bir yol haritası''

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bakan Berat Albayrak’ın açıkladığı YEP ile ilgili olarak “Planlanan adımların, Türkiye'yi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e hazırlayacak bir yol haritası görevi üstlenerek yeni normale dönüş ve uyum için yol gösterici olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, YEP'te ekonomideki durum ve küresel gelişmelerin doğru tespit, teşhis edilerek gerçekçi tedbirler ve hedefler ortaya konulduğunu ifade etti.

“Yüzde 5 ve üzerinde yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir''

Hisarcıklıoğlu, "Programda özel sektörün öne çıkarılarak girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurt içi üretime odaklanılmış olmasıyla yüzde 5 ve üzerinde yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir." ifadelerini kullandı.

“Tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz''

Hisarcıklıoğlu, “Tüm dünyada sıkıntılı bir süreç yaşandığı bu dönemde, programın önümüzü daha net görmemize, ekonomik aktiviteye ivme sağlayacağına, ülkemizi küresel ölçekte öne çıkaracağına inanıyoruz.” diyerek; Türk iş dünyası olarak, kendilerinin de ülkenin hedefleri doğrultusunda tüm gücüleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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