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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Elon Musk’tan Covid-19 aşısı kararı: Riskli grupta değilim yaptırmayacağım

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, New York Times'a 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan salgın hakkında, "Abartılıyor" yorumunu yaptı ve "Riskli grupta değilim ve koronavirüs aşısı olmayacağım" açıklaması yaptı.

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ABD’de SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi Elon Musk (49), dün katıldığı bir podcast programında koronavirüs aşısı olmayacağını açıkladı. Musk, dünya çapında 1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan salgının insanları mantıksız hale getirdiğini söyledi.

Musk, katıldığı bir programda yaşı itibariyle kendisinin ve çocuklarının “koronavirüs risk grubunda olmadığını” belirterek koronavirüs aşısını olmayacağını açıkladı. Musk “Salgının insanları mantıksız hale getirdi” dedi.

“Salgın abartılıyor”

New York Times Sway podcast canlı yayınına katılan Musk, büyük ölçekli karantinaların ve sokağa çıkma yasaklarının bir hata olduğunu ve “fırtına geçene kadar” yalnızca risk altında olanların karantinaya alınması gerektiğini söyledi. Musk yaptığı açıklamada, “Demek istediğim bu, mantığın arka planda kaldığı sıcak bir düğme meselesi. Genel olarak ölüm oranı çok düşük ve bulaşıcı olan bir şeye sahibiz” ifadelerini kullandı.

Bill Gates'e ağır sözler  

Podcast sunucusu Musk'a, bu açıklamaların kendi yaptığı insanlığın yararına işlerle ters düştüğünü vurgulaması üzerine Musk “Herkes ölür” dedi.

Harvard Üniversitesi epidemiyoloji ekibi ile birlikte çalışarak koronavirüs salgını için çaba sarf ettiğini kaydeden Musk, “Harvard epidemiyoloji ekibiyle antikor çalışmaları yapıyoruz, CureVac için Tesla aşı makineleri yapıyor, (Bill) Gates bir şey yapmadığımla ilgili konuştu …  Taş kafalı. Biz aslında yatırım yaptığınız CureVac için aşı makinelerini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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