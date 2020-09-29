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Manisa'da feci olay! Kendini bahçesindeki ağaca astı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 66 yaşındaki Ahmet Ş. bahçesinde kendini iple ağaca asarak intihar etti.

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Manisa'da eşi bir süre önce yaşamını yitiren, 1 çocuk babası Ahmet Ş., bahçesinde çiftçiler tarafından iple ağaca asılı bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Ş.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, Ahmet Ş.'nin intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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