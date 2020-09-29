Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor hangi semt ve hangi apartman?

TRT 1'in Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabı Madalyonun İçi kitabından uyarlanan dizisi Masumlar Apartmanı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki Masumlar Apartmanı nerede hangi semtte çekiliyor ve hangi apartmanda dizi çekimleri yapılıyor?

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Masumlar Apartmanı bu akşam TRT 1'de 3. bölümü ile ekrana gelecek. Dizi daha ilk günden büyük bir başarıya imza attı ve günün birincisi oldu. Diziyi izleyen birçok kişi ise Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor, dizi hangi semtte çekiliyor sorularına yanıt aradı.

Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor: Masumlar Apartmanı dizisi çekimlerini İstanbul’un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde sürdürüyor.Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Dizilere ev sahipliği yapan apartman Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta yer alıyor.

Masumlar Apartmanı konusu: Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?