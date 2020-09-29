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Meclis Başkanı Şentop'tan 'idam' açıklaması! Bakın hangi suçlar için gelebilir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim" açıklaması yaptı.

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Hükümet sistemi hakkında dikkat çeken açıklamalar yapan Meclis Başkanı Şentop, "Türkiye, bir hükümet sistemi değişikliği gerçekleştirdi. Bunun gereği olan bazı alt düzenlemelerin yapılması gerekir. Siyasi Partiler, seçim kanunları, içtüzük değişiklikleri, hatta yeni içtüzük tartışılmalıdır. Bu dönemde, özellikle 2023e kadar bu düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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