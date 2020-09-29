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Afyonkarahisar'da markete giden koronavirüs hastası yurda yerleştirildi

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan Osman S.'nin, karantinayı ihlal edip markete giderek alışveriş yaptığı belirlendi. Polis, Osman S.'yi cezai işlem uyguladıktan sonra yurda yerleştirdi.

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde oturan Osman S., bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alındı. Evden çıkması yasak olmasına rağmen yakındaki bir markete giden Osman S., alışveriş yaptı. Osman S.'nin koronavirüs hastası olduğunu öğrenen market çalışanı, durumu polise bildirdi.

Yurda yerleştirildi

Markete gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Osman S.'ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı. Osman S. ardından da sağlık ekipleri yardımıyla karantina sürecini tamamlaması amacıyla Afyonkarahisar Tınaztepe Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

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