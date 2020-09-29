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Kılıçdaroğlu'dan Yeni Ekonomi Programı eleştirisi: Ama gelişmeler tam tersine oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin eleştirilerini sıraladı. Açıklanan program ekonomi çevrelerinin takdirini kazanırken Kılıçdaroğlu, YEP'ten memnun olmadığını açıkladı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Albayrak’ın Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıklaması sonrası Twitter hesabından, "Beş gündür bekliyorum. Vatandaşları tebaası sayan 'Sarayın Kibirli Adamı' ve 'Sosyete Damadı' ne diyecek diye" notuyla tartışma yaratacak bir paylaşım yaptı.

"Ama gelişmeler tam tersine oldu"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

Faizler inince, enflasyon düşecekti, Türk Lirası değer kazanacak, dolar - euro düşecekti. Yatırımlar artacak, işsizlik azalacaktı. Faizleri indirmedi diye Merkez Bankası başkanı bile görevden alındı. Ama gelişmeler tam tersine oldu. Enflasyon arttı. Dolar - euro karşısında TL kar gibi eridi. Yatırımlar düştü, işsizlik arttı.

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