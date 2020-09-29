BIST 1.127
DOLAR 7,82
EURO 9,15
ALTIN 474,79
HABER /  YEREL

Denizli'de yasaklı saatte otobüse bindi! Tartışma çıkardı

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen saat 16.00'dan sonra otobüse binen 65 yaş üzerindeki kişi, şoför tarafından uyarılıp, inmesi istendi.

Abone ol

Olay, dün Gazi Bulvarı'ndaki Delikliçınar Durağı’nda meydana geldi. Servergazi Mahallesi'nde bulunan evine gitmek isteyen 65 yaş üzerindeki kişi, belediye otobüsüne bindi. Şoför, 65 yaş üzeri kişiye, saat 16.00'dan sonra toplu taşıma araçlarına binmelerinin yasaklandığını hatırlatıp, inmesini istedi.

Uyarıya aldırış etmeyen yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı. Otobüs şoförü, bunun üzerine sefere devam etmeyeceğini belirtti. Bu sırada otobüsteki diğer yolcular, polisi arayıp, durumu bildirdi. İhbarla gelen polis, 65 yaş üzerindeki kişiyi otobüsten indirip, evine bıraktı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Manisa'da bulunuyor Türkiye'de ilk ve tek! Görenler hayran kaldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Meclis Başkanı Şentop'tan 'idam' açıklaması! Bakın hangi suçlar için gelebilir
Aliyev Ermenistan'a ateş püskürdü: Aptal diktatörü durduramazsanız Azerbaycan durduracak
Kremlin'den Türkiye'ye 'Dağlık Karabağ' çağrısı: Ateşkes için çaba sarf etmeye çağırıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Bu meseleyi kökten çözmek istiyoruz
Son dakika ABD'den Türkiye Yunanistan gerilimine ilişkin açıklama! Diyaloğu destekliyoruz
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! Bu kişilere ücretsiz internet verilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Minarenin alem bölümü koptu! Arnavutköy'de cami minaresine yıldırım düştü
Masterchef Duygu sevgilisi kimdir Duygu Acarsoy evli mi?
Afyonkarahisar'da markete giden koronavirüs hastası yurda yerleştirildi
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah öldü! Hastalığı neydi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısı önlendi
Defne Samyeli yine herkesi mest etti! Siyah bikini üzerine filelisi olay oldu
Yorumlar