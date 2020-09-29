BIST 1.117
DOLAR 7,84
EURO 9,20
ALTIN 476,64
HABER /  YEREL

Bursa'da trafiği tehlikeye attı! Yattığı yerden bin 360 lira ceza yedi

İhlas Haber Ajansı

Bursa'da motosikletinin üzerinde yatarak yolculuk eden sürücüye ceza yağdı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi'nde ilerleyen 16 UBY 49 plakalı motosiklet sürücüsü motosikletinin üzerinde yatar vaziyette trafikte seyrederek kazaya adeta davetiye çıkardı. Motosikletli magandanın o anları cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen trafik polisleri plakası belirlenen motosikletin sürücüsünü kısa sürede yakalayıp ehliyetini iptal etti. Polis ayrıca motosikletli şahsa trafik güvenliğini tehlikeye düşürüp başkalarının canını hiçe saydığı gerekçesiyle bin 360 lirada para cezası uyguladı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Meclis Başkanı Şentop'tan 'idam' açıklaması! Bakın hangi suçlar için gelebilir
Aliyev Ermenistan'a ateş püskürdü: Aptal diktatörü durduramazsanız Azerbaycan durduracak
Kremlin'den Türkiye'ye 'Dağlık Karabağ' çağrısı: Ateşkes için çaba sarf etmeye çağırıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Bu meseleyi kökten çözmek istiyoruz
Son dakika ABD'den Türkiye Yunanistan gerilimine ilişkin açıklama! Diyaloğu destekliyoruz
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! Bu kişilere ücretsiz internet verilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'a Rangers maçı öncesi Emre Akbaba'dan iyi haber
Muğla'da dehşet! Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp intihar etti
Koronavirüs ile grip belirtileri arasındaki farklar nelerdir?
Denizli'de yasaklı saatte otobüse bindi! Tartışma çıkardı
Minarenin alem bölümü koptu! Arnavutköy'de cami minaresine yıldırım düştü
Masumlar Apartmanı Neriman'ın hastalığı nedir Gizem Katmer kimdir?
Yorumlar