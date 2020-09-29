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Galatasaray'a Rangers maçı öncesi Emre Akbaba'dan iyi haber

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray'a Saracchi ile Emre Akbaba'dan iyi haber geldi.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda İskoçya temsilcisi Rangers ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana takım halinde yapılan ısınma hareketleri ile başlandı. Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe maçında tam süre alan oyuncuların ayrıldığı bölümde ise hedefli ve hedefsiz pas oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sakatlığı bulunan isimlerden Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı.

Yükleme çalışmalarına başladı: Emre Akbaba ise yapılan kontrollerinin ardından fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde sahada yükleme çalışmalarına başladı.

Aslan, İskoçya'ya uçuyor

Sarı-kırmızılılar, Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç için yarın saat 11.00'de özel bir uçuşla İskoçya'nın Glasgow kentine gidecek. Karşılaşma öncesi son antrenman ise yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) mücadelenin gerçekleşeceği Ibrox Stadyumu'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılacak.

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