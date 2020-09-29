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Muğla'da dehşet! Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp intihar etti

MUĞLA'dan gelen haber kan dondurdu. Dalaman ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını pompalı tüfekle öldüren koca, daha sonra aynı silahla intihar etti.

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Kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son haber Muğla'dan geldi. Hüseyin D. (42), boşanma aşamasında olduğu eşi Meltem D'nin (40) Karaçalı Mahallesi'ndeki evine geldi. Uzaklaştırma kararı bulunan Hüseyin D, tartıştıkları eşine yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. 

Meltem D, olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin D, daha sonra aynı tüfekle yaşamına son verdi. 

Silah sesini duyan komşular telefona sarıldı

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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