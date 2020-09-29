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Koronavirüs ile grip belirtileri arasındaki farklar nelerdir?

Koronavirüs ile grip hastalığının belirtileri arasındaki farklar nedir? Sorusuna Sağlık Bakanlığı yayımladığı tabloyla yanıt verdi.

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Uzmanlar günlerdir grip hastalığının dünyayı kasıp kavuran Covid-19'la aynı belirtileri taşıdığını belirtiyor. Ateş, halsizlik ve baş ağrısı bu iki hastalığın da ana belirtileri olarak biliniyor. Hastaneye gitmeden, 'grip mi oldum yoksa koronavirüs mü? sorusunun yanıt bulamayacağı belirtilirken Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip hastalığı arasındaki belirtiler hakkında tablo yayımladı.

Aynı zamanda tabloda, soğuk algınlığı ve mevsimsel alerjiler gibi sağlık sorunları da yer aldı. Tabloda en ayırt edici özellik nefes darlığı olarak öne çıkıyor. Koronavirüste görülen nefes darlığı, tabloya göre gripte nadir görülüyor.

Özellikle yaklaşan kış aylarında bu belirtileri yaşadığımızda paniğe kapılmamak önem arz ederken sağlık çalışanlarının sırtında olan  koronavirüs yüküne yeni bir yük eklememek için grip hastalığına yakalanmamak da kendi elimizde.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı tablo:

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