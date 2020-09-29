Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişiyor! Bin bir derde deva oluyor

“Virüs döneminde tüketerek bağışıklığı güçlendirebiliriz’’

Sivas Medicana Hastanesi Diyetisyeni Eda Ünal, Aluç meyvesinin kullanım alanlarından bahsederek faydalarını anlattı. Ünal, meyvenin bağışıklığı güçlendirici özelliği nedeni ile salgın döneminde kullanılabileceğini belirterek, “Aluç genellikle Sonbaharda, dağlarda sulak alanlarda yetişen bir meyve. Sivas ve çevresinde oldukça sık görülüyor. C vitamini yönünden zengin olan bu meyve bağışıklığımızı güçlendiriyor. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına da iyi gelen bir meyve. Bunun dışında da anksiyete azaltıcı etkisi var. Genelde meyve olarak tüketebildiğimiz gibi son zamanlarda sirke olarak da tüketiyoruz. Çorbalarda, salatalarda bu Korona virüsü döneminde kullanarak bağışıklığımızı güçlendirebiliriz. Ayrıca Aluç sirke olarak kullanıldığında metabolizmayı hızlandırıcı ve kilo vermeyi hızlandırıcı etkiye sahip. Yağ yakımını da hızlandırıyor. Fazla tüketildiğinde diğer meyvelerde olduğu gibi ishal gibi çeşitli zararları olabiliyor. Aluç sirkesi asidik bir yapıdadır. Doğrudan kullandığımızda seyrelterek kullanmalıyız. 1 çay bardağı suya bir tatlı kaşığı sirke koyarak seyreltebilirsiniz’’ şeklinde konuştu.