Muğla Marmaris'te yangına müdahale ettirmediler! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki yangınla ilgili gönüllü bir vatandaşın iddiaları sosyal medyada olay oldu.

Marmaris ilçesinde günlerdir süren yangınla ilgili bir gönüllü bir vatandaşın söyledikleri sosyal medyada olay oldu. Gönüllü vatandaş yaşananlara tepki göstererek "Ben Delikliyol mevkiindeyim. Buraya 6 saat önce geldim ve yukarıda çok küçük bir noktada yangın başladı. Ne rüzgar vardı ne başka bir şey vardı. Biz aşağıdan yukarıya yolumuzu açtık. Hortumumuzu taşıdık, yukarıda yangına müdahale edecektik bize su vermediler, hortumumuzu aşağı çektiler. 6 saat sonra biz tekrar organize olarak yukarı çıktık yine orman müdahale etti, hortumumuzu taşıtmadı." dedi.



"Bizi aşağı indirirken söyledikleri tek cümle 'bu orman yanacak'. Bunu göze almışlar" diyen gönüllü vatandaş "Ben o ormanın içine girmeyi göze alabiliyorum. Arkadaşlarım da göze alabiliyor. Biz onu söndürebilme ihtimalimizi görüyoruz. Risk almadan söndürülemeyeceğinin farkındayız. Ben destek olmak için buradayım. İtfaiye asla yangını söndürmek için adım atmıyor. Bir tane uçak, helikopter müdahale etmedi. Delikliyol mevkinin bu bölümü akşama kadar yanacak." ifadelerini kullandı.