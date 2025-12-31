Motorin ve benzinde ÖTV zam oranı belli oldu! Pompa fiyatları değişti

Motorin ve benzinde maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları yüzde 6,95 oranında artırıldı. Kararla birlikte benzine 1,16 TL, motorine 1,08 TL zam yansıdı. Yurt dışı çıkış harcı 1250 TL, Özel İletişim Vergisi ise 700 TL oldu.

Abone ol

Ekonomik gelişmeler ve vergi düzenlemeleri kapsamında akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişikliğe gidildi. Yapılan son düzenleme ile birlikte motorin ve benzinden alınan maktu ÖTV tutarı yüzde 6,95 oranında artırıldı.

BENZİN VE MOTORİNDE ÖTV ARTIŞI

Gerçekleştirilen ÖTV düzenlemesi, akaryakıt istasyonlarındaki tabela fiyatlarına doğrudan yansıdı. Yüzde 6,95 oranındaki artış sonucunda benzinin litresine 1,16 TL, motorinin litresine ise 1,08 TL fiyat artışı eklendi. Bu gelişme, araç sahiplerinin yakıt maliyetlerini ve lojistik sektörünü doğrudan etkileyecek.

HARÇ VE VERGİLERE YENİ DÜZENLEME

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın yanı sıra, vatandaşları yakından ilgilendiren diğer vergi ve harç kalemlerinde de güncellemeye gidildi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre; Yurt dışına seyahat edecek vatandaşların ödemesi gereken yurt dışı çıkış harcı yeniden değerleme oranları ve yapılan düzenlemeler ışığında 1250 TL olarak belirlendi.

Ayrıca, mobil iletişim hizmetlerinden alınan Özel İletişim Vergisi de artırılarak 700 TL seviyesine yükseltildi.