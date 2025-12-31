Erdoğan'dan Mehmetçik'e yeni yıl mesajı: Teröre müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiklerimizin yeni yılını kutlayarak "Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiklerimizin yeni yılını kutlayarak "Türkiye olarak 3 kıtanın kalbinde yer alan, tüm dünyanın adeta gözlerini diktiği stratejik önemi yüksek bir coğrafyada bulunuyoruz. "Yurtta Barış, Dünyada Barış" politikamız gereğince bölgemizde ve ötesinde istikrarın hâkim olması için yoğun bir mücadele halindeyiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"MİLLETÇE SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ"

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığımızda görevli kahraman askerlerimiz, sevgili kursiyerlerimiz… Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün bir miladi yılı geride bırakırken büyük umutlar ve büyük hayallerle 2026 yılını karşılamaya hazırlanıyoruz. Sizlerin şahsında tüm Mehmetçiklerimizin ve değerli ailelerinin yeni takvim yılını yürekten tebrik ediyorum. 2026 senesinin kahraman ordumuzla birlikte güvenlik birimlerimizin tamamı için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Şanlı hilalin gökte şafaklar gibi dalgalanması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Vatanımızın bekası, milletimizin istikbal ve istiklali uğrunda bedel ödeyen gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yeni yılını da içtenlikle kutluyorum.

Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığımız subaylarımızdan, uzman erbaşlarımıza, yedek subay ve astsubaylara kadar her kademede kendi sınıfının en iyi kadrolarını yetiştirme noktasında kritik görevler icra ediyor. Acemi erbaş ve erlerimize askerlik mesleğinin sevdirilmesinin yanı sıra eğitim öğretime dair hemen her başlıkta yaptığı çalışmalarla göz dolduran Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Rabbim sizleri daima muzaffer ve muvaffak eylesin diyor, milletçe sizlerle her zaman gurur duyduğumuzu özellikle bilmenizi istiyorum.

"BÜYÜK BİR ATILIM İÇERİSİNDEYİZ"

Türkiye olarak 3 kıtanın kalbinde yer alan, tüm dünyanın adeta gözlerini diktiği stratejik önemi yüksek bir coğrafyada bulunuyoruz. "Yurtta Barış, Dünyada Barış" politikamız gereğince bölgemizde ve ötesinde istikrarın hâkim olması için yoğun bir mücadele hâlindeyiz.

Bir taraftan iç cephemizi güçlendirirken diğer taraftan savunma sanayi başta olmak üzere her alanda oyun değiştirici nitelikte adımlar atıyoruz. Altay tanklarımızla, Fırtına obüslerimizle, ATAK helikopterlerimizle, silahlı-silahsız insansız hava araçlarımızla, menzilini sürekli artırdığımız füzelerimizle kendi imkânlarımızla geliştirdiğimiz hava savunma sistemlerimizle, savaş gemilerimiz, denizaltılarımız, insansız deniz araçlarımızla yani savunmaya dair tüm alanlarda hamdolsun büyük bir atılım içindeyiz.

Çok ciddi zorluklara ve engellere rağmen elde ettiğimiz bu kazanımları kalıcı başarılara tahvil etme yolunda tarihî bir fırsat yakalamış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, biraz daha gayret ve mücadele ile inşallah bu aziz milleti fazlasıyla hak ettiği aydınlık yarınlara mutlaka kavuşturacağız.

"HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Yeni Türkiye'yi, güçlü ve büyük Türkiye'yi tüm unsurlarıyla ilişkilendirerek kutlu bir emanet gibi bizden sonraki nesillere iftiharla teslim edeceğiz. Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz.

Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının yeni yılını bir kez daha tebrik ediyorum. Peygamber Ocağımızın yiğit mensuplarının tek tek gözlerinden öpüyorum.

Her birinizi muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla."