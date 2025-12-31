BIST 11.296
BBP lideri Mustafa Desticİ: Yeni yılda çocukların ölmediği bir dünyada yaşamayı ümit ediyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yeni yılda binlerce, on binlerce çocuğun bombalarla yıkılan evlerin altında ezilerek ölmedikleri bir dünyada yaşamayı ümit ediyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Polis Teşkilatına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileyen Destici, terörün bir insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Mustafa Destici, terörün hiçbir şekilde meşru gösterilemeyeceğinin altını çizerek, yapılması gerekenin terörün tüm unsurlarıyla birlikte yok edilmesi olduğunu ifade etti.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan özel jetin düşmesinin büyük üzüntü yarattığını dile getiren Destici, uçağın Türkiye'de düşmesi nedeniyle başta İsrail olmak üzere bazı ülkelerde spekülatif haberlerin yapıldığına dikkati çekti.

2025 yılında kamuoyunu en çok meşgul eden konulardan birinin belediyelerde meydana gelen yolsuzluklar olduğunu belirten Destici, Türk yargısına güvenilmesi gerektiğini, kaçma ya da delilleri karartma söz konusu değilse, tutuklu yargılamanın tercih edilmemesi gerektiğini söyledi.

Destici, çocuk ve kadın cinayetleri, tecavüzler gibi olayların yürek sızlattığını dile getirerek, "Bir de buna son yıllarda sokak çetelerinin işlediği cinayetler eklendi. Bu suçların karşılığı müebbet hapis olamaz. O suçun karşılığı idamdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Destici, "2 milyon insan şu anda Gazze'de hala. 100 bini ölmüş, 100 bin civarında insan Gazze'yi terk etmiş. Yani 2 milyon insan evsiz, barksız, susuz, yiyeceksiz, kan ve revan içerisinde orada topraklarını terk etmiyor. Bu ne büyük bir mücadele. İşte bu azim ve kararlılık, Gazze'yi Gazzelilerin elinden hiçbir gücün almasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyecektir." diye konuştu.

Mustafa Destici, her yeni yılın yeni umutları temsil ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni yılda binlerce, on binlerce çocuğun bombalarla yıkılan evlerin altında ezilerek ölmedikleri bir dünyada yaşamayı ümit ediyoruz. Dünya üzerinde Müslümanların, Türklerin var olma, insanca yaşama mücadelelerinde el ele verebilmeleri iradelerini görmeyi çok arzuluyoruz. Güçlülerin, zayıfların kaynaklarını, topraklarını, hayatlarını, yurtlarını, geleceklerini çaldıkları yeni dünya düzeninin temelleri ve tüm tuğlalarıyla birlikte yerle bir olduğu, barışın, sevginin ve hoşgörünün hakim olduğu bir dünyada yaşamayı ümit ediyoruz. Hayalini kurduğumuz dünyayı inşa etmek için mücadele etmekten hiç vazgeçmeyeceğiz."

