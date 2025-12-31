BIST 11.296
DOLAR 42,97
EURO 50,57
ALTIN 5.978,49
HABER /  SPOR

TFF duyurdu! Takımların ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu

TFF duyurdu! Takımların ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kış transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer kulüplerin ara transfer dönemi harcama limitleri...

Abone ol

TFF, yaptığı açıklamada Süper Lig ara transfer sezonu harcama limitlerini duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

TFF duyurdu! Takımların ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu - Resim: 0

TFF
ÖNCEKİ HABERLER
Emel Sayın ve Kubat yılbaşı gecesi Günay'da sahnede alacak
Emel Sayın ve Kubat yılbaşı gecesi Günay'da sahnede alacak
Karbonmonoksit gazından etkilenen 4 çocuk tedavi altına alındı
Karbonmonoksit gazından etkilenen 4 çocuk tedavi altına alındı
Devlet Bahçeli yeni yıl mesajında "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaptı SDG'yi uyardı
Devlet Bahçeli yeni yıl mesajında "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaptı SDG'yi uyardı
2026'ya ilk giren ülke belli oldu! Bakın hangi kıtada, nerede?
2026'ya ilk giren ülke belli oldu! Bakın hangi kıtada, nerede?
Balıkesir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
Balıkesir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
Bakan Bolat, kasım ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi
Bakan Bolat, kasım ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi
19 yıl sonra çözülen cinayette kan donduran açıklama
19 yıl sonra çözülen cinayette kan donduran açıklama
Galatasaray erkek basketbol takımına Pozzecco getirildi
Galatasaray erkek basketbol takımına Pozzecco getirildi
AK Parti'den 2025 yılı icraatlarının anlatıldığı videolu mesaj
AK Parti'den 2025 yılı icraatlarının anlatıldığı videolu mesaj
Tahliye kararı çıkmıştı! Fatih Altaylı'dan ilk mesaj geldi...
Tahliye kararı çıkmıştı! Fatih Altaylı'dan ilk mesaj geldi...
MHP'li Semih Yalçın'dan dikkat çeken Özgür Özel iddiası
MHP'li Semih Yalçın'dan dikkat çeken Özgür Özel iddiası
İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı
İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı