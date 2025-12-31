Altın 2025 yılını böyle kapatıyor! İslam Memiş "bozdurma zamanı gelecek" dedi

İLK YARIDA YENİ REKOR

2026 yılının ilk yarısında ons ve gümüş için yeni rekor gelebileceğini belirten Memiş, "Özellikle yılın ilk yarısında 120 lira direnç seviyesi olarak takip edilecek. Ons bazında 80 dolar üzerinde direnç bekleniyor. Ancak yılın ikinci yarısında değerli metaller için bir mola olacaktır.