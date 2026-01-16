MİT ortaya çıkardı: Karlov suikastının planlayıcısı adını değiştirdi!

MİT tarafından; Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcılarından olan ve Kanada’ya firar eden FETÖ’cü Cemal Karaata’nın adını Salih Ada olarak değiştirdiği ortaya çıkarıldı. Öte yandan Karaata’nın "Salih Ada" adıyla psikoterapist olarak çalıştığı öğrenildi.

Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastın firari planlayıcılarından biri olduğu değerlendirilen ve FETÖ’nün MİT mahrem yapılanmasında kritik görevlerde bulunduğu belirtilen Cemal Karaata’nın, Kanada’da isim değiştirerek yaşamını sürdürdüğü tespit edildi.

KANADA'DA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye’de kırmızı bültenle aranan Karaata’nın, Kanada’ya firar ettikten sonra adını Salih Ada olarak değiştirdiği belirlendi. İsim değişikliğiyle resmi kayıtlardan uzak kalmayı amaçladığı değerlendirilen Karaata’nın, Kanada’da rahat bir yaşam sürdüğü bildirildi.

PSİKOTERAPİST OLARAK ÇALIŞIYOR

Kaynaklar, Karaata’nın "Salih Ada" adıyla "Qualia Counselling Services" isimli bir şirkette psikoterapist olarak çalıştığını, anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü alanlarında hizmet verdiğini aktardı. Söz konusu kişinin, "Waterloo The Boardwalk Suite 406" adresinde faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

CASUSLUK FAALİYETLERİNİ AKADEMİSYEN KİMLİĞİ İLE GİZLİYOR

FETÖ’nün MİT mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden biri olduğu belirtilen Karaata’nın, örgüt içinde "Sadık" ve "Yavuz" kod adlarını kullandığı, firar etmeden önce Türkiye’de kapatılan Fatih Üniversitesi İngilizce Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptığı ifade edildi. Güvenlik kaynakları, Karaata’nın akademisyen kimliğini casusluk faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullandığını değerlendirdi.

KAÇIRILMA ENDİŞESİ TAŞIYOR

Güvenlik kaynakları, Karaata’nın isim değiştirmesindeki temel nedenlerden birinin Rusya tarafından hedef alınma veya kaçırılma endişesi olduğunu bildirdi. Firari şüphelinin, Kanada’da bulunduğu süre boyunca bu korkuyla hareket ettiği ve ülkenin güvenlik birimleriyle periyodik temaslarda bulunduğu öğrenildi.

FETÖ'NÜN YURT DIŞI YAPILANMASI YAKINDAN İZLENİYOR

Kaynaklar, FETÖ’nün Avrupa ve Amerika kıtasında firari durumda bulunan örgüt mensuplarını korumaya devam ettiğini, özellikle casusluk faaliyetlerinde yer alan isimlerin güvenliğinin örgüt tarafından sağlandığını aktardı. Bu kapsamda bazı örgüt mensuplarının bulundukları ülkelerde isim değişikliğine gittiği, kendileri ve aile bireyleri için farklı Türkçe veya yabancı isimler kullandığı tespit edildi.

Örgütün, ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki yapılanmalarında mahrem imamlar görevlendirdiği, özellikle charter school yapılanmaları üzerinden örgüt mensuplarına farklı unvanlar altında maaş ödendiği bilgisi de güvenlik birimlerince değerlendiriliyor.

TEMEL İHTİYAÇLARI ÖRGÜT TARAFINDAN KARŞILANIYOR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında, MİT mahrem yapılanmasına bağlı çok sayıda FETÖ mensubunun Karlov suikastı, MİT TIR’ları ve benzeri davalarda uzun hapis cezalarına çarptırıldığına dikkat çeken kaynaklar, örgütün üst kadrolarında yer alan bazı isimlerin ise yurt dışına kaçarak rahat bir yaşam sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda Karaata’nın da Kanada’da örgüt imkânlarıyla yaşamını sürdürdüğü, çocuklarının eğitim giderleri ile barınma ve diğer temel ihtiyaçlarının örgüt tarafından karşılandığı değerlendiriliyor.