Bu kez Karadeniz üzerinden geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı

Karadeniz üzerinden yeni soğuk hava dalgası geliyor. Soğuk havanın perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülmesinin beklendiğini belirtti ve uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Buzlanma ve don olaylarına dikkat

Soğuk havanın, yurdun batı kesimlerinde çarşamba, iç ve doğu kesimlerinde ise perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Bu süreçte, Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.

Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli olması gerekiyor.

