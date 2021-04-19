Avrupa Süper Ligi kuruldu ve takımların tüm hesapları karışırken milli takımlarda da büyük bir bilinmezlik söz konusu. Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak şu anki takımlarında oynamaya devam ederse, EURO 2020'de forma giyemeyecekler.

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Avrupa’da 12 büyük kulübün ortak açıklamasıyla Avrupa Süper Ligi’nin kurulması resmen gerçekleşti. İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İngiltere'den Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur, İtalya'dan ise Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı duyuruldu.

36 takımlı Şampiyonlar Ligi geliyor

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Bayern Münih ile birlikte Avrupa Süper Ligi'ne katılmama kararı aldıklarını açıkladı. UEFA Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren başlayacak olan 36 takımlı Şampiyonlar Ligi'ni oy birliğiyle kabul etti.

Milli takımları da etkileyecek

Yapılan açıklamada kısa süre içerisinde başlaması planlanan oluşuma 3 kulübün daha dahil olacağı belirtildi. Bu açıklamanın ardından Avrupa futbolunda büyük kriz çıktı. FIFA ve UEFA ağır yaptırımlar alma kararı aldı. Hatta alınan kararlar milli takımları da etkileyecek gibi duruyor.

EURO 2020'de forma giyemeyecekler

Şu anda mevcut Avrupa Süper Ligi'nde forma giyen futbolcular, EURO 2020'de forma giyemeyecekler. Böyle bir durum uygulamaya konursa milli takımımız da kan kaybetmiş olacak. UEFA, FIFA ve Avrupa Süper Lig kulüpleri kararlarında geri adım atmaz ve Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak şu anki takımlarında oynamaya devam ederse, EURO 2020'de forma giyemeyecekler.

UEFA Başkanı Ceferin'den Avrupa Süper Ligi açıklaması

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak futbolcuların, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak. Milli takımlarında oynamalarına izin verilmeyecek." dedi.

Juventus Başkanı Agnelli hakkında sert konuşan başkan Ceferin, "Onun kadar ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor. Yakınımızda yılanların olduğunu bilmiyorduk. Bu nedenle saf olabiliriz. İhanete uğradık. Yakında yasal işlemler başlayacak." diye konuştu.

Ceferin, yeni Şampiyonlar Ligi formatının bu kulüpler olsa da olmasa da hayata geçeceğini söyledi.