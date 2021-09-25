Metin Tekin: Beşiktaş'ta ilk 11 oynayamaz

NTV yorumcusu Metin Tekin, Süper Lig'de Beşiktaş'ın İzmir'de Altay'a 2-1 yenildiği maçı değerlendirirken, yüksek top kaybıyla oynayan Gökhan Töre'yi eleştirdi.

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Sakatlıklar nedeniyle adeta revire dönen Beşiktaş, Altay'a İzmir'de 2-1 yenildi, liderliği kaybetti. 90 dakikanın ardından NTV yorumcusu Metin Tekin, karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Tekin'in yorumları:

"Bu kadar eksik bir takım hiç hatırlamıyorum. İlk 11'den 11'i sakat olan bir takım benim aklıma gelmiyor. Ezberi bozup 'Haydi beyler yeni bir oyun oynuyoruz' demek de çok zor. Beşiktaş 1 golü atıp kazanmanın hayalini kuruyordu. Beşiktaş, golü buldu ama savunmada kolay iş değildi. Savunma birliktelik gerektirir. Beşiktaş çok çabuk golü yedi. Sonrasında Beşiktaş ayağa kalkar gibi oldu ama başaramadı. Şimdi Sergen Yalçın gelecek haftaları düşünecek. Çünkü bir anda geride kalırsınız. Yarış devam ediyor ama Beşiktaş'ın sakatlıkları fazla.

"İnşallah düzelenler olur"

Beşiktaş, Ajax'a gidecek. İnşallah düzelenler olur. Yine söylüyorum, ben bu kadar eksik görmedim. Bireysel hatalar da oldu bu maçta. Önemli bir kayıp yaşandı. Bazen 15 dakika senin en önemli maçındır. Gökhan Töre artık bu şansı kullanmalıydı. Bir daha hoca şans verir mi, bilemiyorum. Kenan Karaman, milli seviyede bir oyuncu ama ben banko oyuncu olarak göremedim. Beşiktaş, Kenan ile 'Benim santrforumdur' diye lige başlayamaz. Beşiktaş'ta solda ve santrfor olarak birinci olamaz. Bunun aksini düşünüyorsa, gösterecek. Futbol anlatılmaz, oyuncu gösterecek. Bireysel olarak büyük fırsat kaçırdılar. 38 yaşındaki Atiba hala oynuyor ama diğerleri ortada yok."