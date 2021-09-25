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Bolu'da en işlek caddeye asılan tabela ortalığı karıştırdı herkesin çoluğu var, çocuğu var

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bolu'da en işlek caddeye asılan tabela ortalığı karıştırdı herkesin çoluğu var, çocuğu var

BOLU'da, kentin en işlek caddesinde bulunan bir iş merkezinde açılan ve öğle saatlerinde tabelası asılan erotik shop, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından akşam saatlerinde mühürlendi. Vatandaşların tepki gösterdiği erotik shopun tabelası da itfaiye tarafından söküldü. Polis ekipleri herhangi bir provokasyona karşı bölgede güvenlik önlemi aldı.

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Bolu'da kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde bir iş merkezinin 2'nci katında bugün öğle saatlerinde erotik shop dükkanı açıldı. Cinsel sağlık ürünlerinin yanı sıra fantezi ürünlerinin de satıldığı dükkanın tabelası da asıldı. Caddeyi kullanan binlerce vatandaşın gördüğü tabela tepki çekti.

Tepkilerin ardından Bolu Belediyesi tarafından yapılan incelemede dükkanın ruhsatsız olduğu tespit edildi. Dükkanı açan 2 öğrenci gencin belediyeye ruhsat başvurusu yaptığı ve başvurunun reddedildiğinin belirlenmesi üzerine ekipler, dükkanı mühürlemek için çalışma başlattı. Dükkan zabıta tarafından mühürlendi.

Ayrıca kentin en işlek caddesine bakan üzerinde 'Erotik Shop' yazan tabela da itfaiye tarafından akşam saatlerinde vinçle indirildi. Çok sayıda vatandaş, ekiplerin çalışmalarını merakla izledi. Bazı vatandaşlar, tabelanın indirilmesinin doğru olduğunu savundu. Polis ekipleri de bölgede herhangi bir provokasyona karşı güvenlik önlemi aldı. 

"Bolu'da böyle şeyler kabul görmez"

Dükkan önüne gelen Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Mahmut Alan da söz konusu işletmeye tepki göstererek, "Burası Bolu. Bolu'da böyle şeyler kabul görmez. Herkesin çoluğu var, çocuğu var. Burada oturan bir aile, eşiyle nasıl girip çıkacak. Bolu'da böyle şeyler hoş görülmez. Caddede milleti böyle provoke etmeye gerek yok. Açacaksa gitsin, internet üzerinden mi satıyor bunun bir sürü değişik yolları var. Böyle tabela asıp da milleti burada provoke etmenin bir anlamı yok" dedi.

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