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Ankara Yenimahalle'de otomobil belediye işçilerine ve kamyonetine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ankara Yenimahalle'de otomobil belediye işçilerine ve kamyonetine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, bulvarda çalışma yapan belediye işçilerinin kamyonetine, otomobil çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Gazi Mahallesi Ankara Buvları Atatürk Orman Çiftliği köprülü kavşağında meydana geldi. Etimesgut yönüne giden İsmail Kaanhan Aydoğan (25) yönetimindeki 06 EU 4201 plakalı otomobil, bulvarın sol şeridini işaretlerle kapatarak çalışma yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının kullandığı 06 EG 1396 plakalı kamyonete ve yaya olarak çalışan belediye işçilerine çaptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan otomobil, bariyere vurdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde belediye çalışanı Enes Sakarya'nın (38) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan diğer belediye işçileri Salih Çınar (29) ve Serdar Doğan (44) ile otomobil sürücüsü İsmail Kaanhan Aydoğan da ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Aydoğan hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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