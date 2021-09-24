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Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başladı

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen destek ödemelerine bugün başlandığını duyurdu.

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Bakan Pakdemirli twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 235 bin lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 35 milyon 125 bin lira, mazot ve gübre desteği kapsamında 3 milyon 61 bin lira, toprak analizi desteği kapsamında 95 bin lira, kırsal kalkınma desteği kapsamında 20 milyon 753 bin lira olmak üzere toplam 59 milyon 271 bin liralık destekleme ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz. Hayırlı, bereketli olsun. Destek bizden, üretmek sizden."

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