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Mahmud Abbas İsrail'e bir ay süre verdi

Mahmud Abbas İsrail'e bir ay süre verdi

Birleşmiş Milletler (BM) 76’ncı Genel Kurulu toplantısına video mesaj ile katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'e 1967 sınırlarına çekilmek için bir ay süre verdi.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'i bir yıl içinde 1967 sınırlarına çekilmeye davet etti. Abbas, "Filistin Devleti topraklarındaki işgalin meşruiyeti ve bu konuda BM'nin ve dünyanın sorumlulukları konusunda karar vermek için Uluslararası Adalet Divanı'na gideceğiz" ifadesini kullandı.

ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 76’ncı Genel Kurulu toplantısına video mesaj ile katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konuşmasında, İsrail’i 1 yıl içinde 1967 sınırlarına çekilmeye davet etti.

Abbas bir yol ayrımında olduklarını belirterek, “Hayatım boyunca barışı sağlamak için mücadele ettim, uluslararası arenada barışçıl, yasal, diplomatik yöntemlerini takip ettim. Barış için defalarca elimizi uzattık ancak İsrail’de iki devletli çözüme inanan ve kabul eden bir ortak bulamıyoruz” dedi.

"Yıl boyunca çalışmaya hazırız"

İsrail'i Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967’den bu yana işgal edilen Filistin topraklarından çekilmeye davet eden Abbas, “Uluslararası meşruiyet kararları doğrultusunda Uluslararası Dörtlü’nün himayesinde sınırların çizilmesi ve tüm nihai statü sorunlarının sona erdirilmesi için bu yıl boyunca çalışmaya hazırız. Eğer bu sağlanamazsa, İsrail’in tanınması neden 1967 sınırlarına dayalı olarak kalıyor?” ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin işgale ve hukuk dışı politikalara teslim olmayacağını ve bu alanda mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen Abbas, “Birçoğumuz gibi, benim ve ailemin de 73 yıl önce halkımızın sınır dışı edildiği topraklarda Birleşmiş Milletler kayıtlarında belgelenen tapularımız var. Filistin Devleti topraklarındaki işgalin meşruiyeti ve bu konuda BM’nin ve dünyanın sorumlulukları konusunda karar vermek için Uluslararası Adalet Divanı’na gideceğiz” dedi.

İsrail’in Kudüs’teki Filistin halkını Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki evlerinden çıkarmaya çalıştığını vurgulayan Abbas, işgal suçlarının Filistin halkının bağımsızlık mücadelesini durduramayacağını da vurgulayarak, İsrail’in emellerini ele geçirmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Abbas, uluslararası toplum ve BM politikalarının başarısız olduğunu çünkü İsrail’i yasaların üstünde bir devlet olarak hareket ederken ihlallerinden sorumlu tutamadıklarını ifade etti.

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