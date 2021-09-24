Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

HAKKARİ'de Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesimi sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in (23) acı haberi memleketi Aksaray'daki baba evine ulaştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesindeki bir üs bölgemizde ateş ve gözetleme sahalarının temizlenmesi çalışmaları esnasında bir kahraman silah arkadaşımız üzerine ağaç devrilmesi sonucunda yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.