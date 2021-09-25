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Arka Sokaklar dizisinden tepki çeken aşı sahnesi! Sosyal medyada gündem oldu

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde Rıza Baba karakterinin, "Bu acılar bitsin istiyorsak yapılacak şey belli. Milyarlarca insanının yaptığı gibi gidip aşımızı olacağız. Olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz." sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın 596. bölümünde koronavirüse karşı aşılama mesajı verilmek istendi. Ancak yayınlanan sahnedeki sözler tartışma konusu oldu.

Dizideki Rıza Baba karakteri, "Bu acılar bitsin istiyorsak yapılacak şey belli. Milyarlarca insanının yaptığı gibi gidip aşımızı olacağız. Olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz." dedi.

Dizinin yayından kaldırılması istendi

Dizinin yayından kaldırılması için kısa sürede binlerce tweet atılırken bazı kullanıcılar da dizinin halkı kin ve düşmanlığa ittiğini savundu. Dizinin yayınlandığı kanal olan Kanal D ise Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya oturdu.

Savcılar göreve çağırıldı

Yapılan yorumlarda aşı sahnesi halkı ayrıştırma, kutuplaştırma ve nefret aşılamakla suçlandı. Kimi yorumcular da savcıları iç karışıklığa çağrı yaptığı gerekçesiyle savcıları göreve çağırdı.

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