Kastamonu Cide'de çoban sabahleyin ağıla girdi gördüklerine inanamadı

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, köye inen ayı, 2 evin ağılına girerek 24 koyunu öldürdü, 2 koyunu da yaraladı.

Abone ol

Olay, önceki gece ilçeye bağlı Yalçın köyünde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Hasan Yıldırım, sabah 08.30 sıralarında arkadaşlarının koyunlarını otlatmak için ağıla geldiğinde, ağılın çatısının parçalandığını fark etti.

Ağıla giren Yıldırım, koyunlardan birinin ayı saldırısı sonucu öldüğünü, ikisinin de yaralandığını gördü. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Erdal Akyol'un da ağılındaki 24 koyunun ayı saldırısında öldüğü fark edildi. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri köy ve civarında keşif yaptı.

"Nesli tükendiği için ayıya zarar vermiyoruz"

24 koyununun öldüğünü belirten Erdal Akyol, "Çiftçilikle uğraşıyorum, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla, koyunlarımız var. Ağılımızın içine ayı girdi. 24 hayvanımızı telef etti. Buna bir önlem alınmasını, yetkililer ve milli parklar tarafından bize yardım edilmesini istiyoruz. Bizim geçim kaynağımız bu iş. Ayılar tarafından hayvanlarımıza zarar veriliyor ama cezası olduğu ve nesli tükendiği için biz ayıya zarar vermiyoruz. Durumu jandarmaya bildirdik, jandarma yardımcı olmaya çalışsa bile hayvanlarımızın küpesi olmadığı için 'yardım çıkmaz' dediler. Diğer bir arkadaşımızın da başına aynı olay geldi. Bu kez küpesi var ama 'sigortası ödenmemiş' dediler. 24 hayvanım telef edildi ve mağduruz" diye konuştu.

Çatıyı parçalayarak ağıla girmiş

Arkadaşının işi olduğu için koyunlarını otlatmak için ağıla geldiğini söyleyen İsmail Şakar, "Köyde çobanlık yapıyorum. Sabah 08.30'da arkadaşımın hayvanlarını çıkarmak için geldim ve kötü manzara ile karşılaştım. Ağılın üstü komple parçalanmış. Ayı ağıla giriyor 1 hayvanı telef ediyor, 2 hayvanı da yaralıyor. Korkudan içeriye zor girerek, hayvanları dışarı çıkarttım" ifadelerini kullandı.