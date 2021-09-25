İstanbul Boğazı'nda kaza üstüne kaza! Boğaz çıkışında Rus gemisi balıkçı teknesine çarptı
İSTANBUL Boğazı'nda 2. gemi kazası oldu. Yeniköy açıklarında Rus gemisiyle Türk gemisinin çarpışması olayının ardından bir kaza daha Rus gemisi ile balıkçı teknesi arasında gerçekleştirdi meydana geldi.Abone ol
Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladı. Olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi. VOLZHSKIY-40 isimli geminin Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.
Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Rusya'ya giden 140 m. boyundaki VOLZHSKIY-40 adlı kuru yük gemisinin Boğaz çıkışı yapmaktayken balıkçı teknesiyle çatışması sonucu kılavuz kaptanımız, KIYEM-8 ve KEGM-3 botlarımız, geminin su aldığını bildirmesi üzerine KURTARMA-11 römorkörümüz gemiye yönlendirildi.
VOLZHSKIY-40 isimli gemi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kılavuz kaptanımız eşliğinde, KURTARMA-11 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir." denildi.