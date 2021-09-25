Kemal Kılıçdaroğlu Suriye'ye Esad ile görüşmeye gidiyor

CHP'nin, Suriye'de tartışmalı seçimle tekrar seçilen devlet başkanı olan Esad'ı tebrik ettiği ardından da randevu istediği belirtildi.

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Suriye Baas rejimine 10 yıllık iç savaş sürecinde açık destek veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2021 yılı mayıs ayında tartışmalı seçimle yeniden Devlet Başkanlığı görevine seçilen Beşar Esad’dan randevu istedi.

CHP kanadının "görüşme talebi Esad’tan geldi" açıklamasının sorulduğu Suriyeli Halk Meclisi Milletvekili ilk talebin CHP’den geldiğini söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen vekil, "CHP ilk olarak mayıs ayında yapılan seçimi kazanan Esad’a tebrik mesajı yolladı. Ardından geniş kapsamlı görüşme talebinde bulunuldu ve görüşme takvimi, görüşme içeriği ve katılım listesi ile ilgili karşılıklı görüşme trafiği yaşandı’’ dedi.

Büyükelçilikler açılsın

Türkiye gazetesinin Esad'a yakın isimlere dayandırdığı haberinde, görüşme içeriği ile ilgili "Mülteciler meselesi, Türk ve Suriye büyükelçiliklerinin karşılıklı olarak yeniden açılması, Türkiye’nin İdlib, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekât bölgelerindeki varlığı ile Lazkiye-Kesep sınır kapısının yeniden faaliyete geçmesi öncelikli gündem konuları arasında yer alacak" diye konuştu.

Hataylı isimler ön planda

CHP, en son 2013 yılında Şam’a gönderdiği heyet aracılığı ile Suriye Baas rejimi ile görüşmüştü. Suriye Halk Meclisi’nde sanayi, ticaret ve dış ilişkiler komisyonlarında aktif görevlerde bulunan Suriyeli vekil, son görüşme trafiğinde Mersin ve Hatay’da gıda, petrol gibi alanlarda etkin bir işadamı ile CHP eski milletvekili şimdiki Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Hatay milletvekili Serkan Topal ve bazı dernek başkanlarının etkin rol üstlendiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu doğrudan katılacak

Edinilen bilgilere göre, Şam’da yapılacacğı belirtilen görüşmeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan katılacak. Program dahilinde Kılıçdaroğlu’nun Emevi Camii’ni ziyaret edebileceği belirtildi.

Şehit haberi çekincesi

Esad yönetimi ile devam eden randevu görüşmelerinde CHP’nin dikkat çeken talepleri arasında ziyaret süreci ve sonrasında özellikle İdlib bölgesinde hava ve kara saldırılarının durması var. CHP, bu dönem zarfında gerçekleşecek bir saldırı ve gelebilecek şehit haberi ile başta partilerinin ve tüm girişimin büyük zarar göreceği endişesini Esad tarafına iletti. CHP, en son 8 Mayıs’ta Kuzey Irak’a bir heyet gönderdi ve bölgesel yönetim yöneticileri ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.