CHP'li Engin Özkoç'a HDP sorusu: Suçladığınız insanlarla niçin bugün ittifak halindesiniz?

Çözüm sürecinde Meclis'teki kapalı oturumda HDP Grup Başkanvekilinin Türkiye'nin eyaletlere bölünmesini istediğini söylediği konuşmayı basına anlatan CHP'li Engin Özkoç'a, AK Parti Grip Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Grup Başkanvekili sağa sola saldıracağınıza, açıkça Türkiye'yi bölmek isteyenlerle niçin müttefik olduğunuzu açıklamanız lazım" sorusunu yöneltti.

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CHP'li Engin Özkoç'un Twitter sayfasında yıllar önce yaptığı bir konuşmayı paylaştı. Videoda Özkoç, "Açılım sürecinde”HDP bir grup başkan vekili, kapalı oturumda, TBMM kürsüsünden; “Biz Türkiye’nin 25 eyalete bölünmesini istiyoruz. Eyalet başkanlarının TBMM’ye gelmesini istiyoruz. Her eyaletin yeraltı zenginliklerinin kendisine ait olmasını istiyoruz. Özerliklik hakkımızın saklı olmasını istiyoruz. İki kurucu unsurun olmasını istiyoruz, Türk kurucu unsuru, Kürt kurucu unsuru” demiş." ifadelerini kullandı.

Engin Özkoç, kendisine yönelik ülkenin bölünmesini istediği şeklindeki eleştirilere videonun tamamını yayınladı. AK Parti'den Özkoç'un açıklamalarına yanıt gecikmedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Özkoç'un açıklamaları nedeniyle bir polemik yaşandığını anlattı.

"Suçladığınız insanlarla niçin bugün ittifak halindesiniz?"

Özkoç'a seslenen Akbaşoğlu, "Merdi kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler. Bu durumu en güzel ifade eden atasözlerimizden birisi olsa gerek. Sayın Grup Başkanvekili sağa sola saldıracağınıza, açıkça Türkiye'yi bölmek isteyenlerle niçin müttefik olduğunuzu açıklamanız lazım. Asıl cevap vermeniz gereken konu tam da burası. Suçladığınız insanlarla niçin bugün ittifak halindesiniz?" diye sordu.

Akbaşoğlu, daha önce hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelttiği sorulara cevap alamadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP'nin sözde Ermeni soykırımı konusundaki açıklamalarına da Kılıçdaroğlu ve Akşener kulaklarının üstüne yatmışlardı. Hala aynı pozisyonda sus pus oynuyorlar. Güya milletimizi kandıracaklarını zannediyorlar. 'Mavi Vatan ve sözde Kürt sorunu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kamuoyunu bilgilendirmeniz gerekir' dediğimizde Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'in dudaklarını kapattıklarını, birbirlerine sus pus işareti yaptıklarını görüyoruz. Ancak milletimizi aldatamayacaksınız, kandıramayacaksınız. Bu konuda milletimiz, maşeri vicdanında neyin ne olduğunu net bir şekilde görüyor. İşte eski gündemlerle ilgili, eski defterleri açarak bugüne ilişkin bir takım mesajlar vermeye çalışanlar, aslında kendi gündemlerinde boğuluyorlar da farkında değiller."